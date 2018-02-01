Ізраїль на знак протесту відкличе свого посла з Польщі – ЗМІ (відео)

Відповідне рішення може бути ухвалене вже сьогодні.

Ізраїль сьогодні ухвалить рішення про відкликання свого посла з Польщі у відповідь на схвалення польським Сенатом скандального законопроекту про Інститут національної пам’яті, який викликав жорстку реакцію Ізраїлю.

Читайте такожІзраїль слідом за Україною висловив стурбованість польським законом про трактування історії Згідно з рішенням прем’єр міністра Беньяміна Нетаньяху посол Анна Азарі буде викликана в Ізраїль і дипломатична місія у Польщі залишиться без посла. Відповідне рішення може бути прийняте сьогодні, 1 лютого, повідомляє Onet.Wiadomosci з посиланням на власне джерело.

"Таким чином Єрусалим хоче висловити своє невдоволення. Це може означати велику кризу у відносинах між двома країнами, оскільки доти, доки напруга не знизиться, нового посла не буде", - пояснив інформатор видання.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, зазначивши, що він може мати наслідки для відносин Варшави зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.