Саркозі виключає можливість надання незалежності для Мартініки

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував провести на Мартініці референдум про надання острову автономії, передає Газета.ru.

«Поки я президент республіки, питання про незалежність Мартініки, тобто її відділення від Франції, порушуватися не буде», - заявив Н.САРКОЗІ.

Перебуваючи з візитом на острові Мартініка, президент Франції закликав до діалогу французьких Антільських островів з метрополією, зазначивши, що «без них Франція не була б Францією».

На початку цього року на Мартініці і Гваделупі різко загострилася обстановка. Населення островів, насамперед, на заклик протесного руху LKP виходило на маніфестації і страйкувало. Жителі французьких островів Карибського басейну вимагали підвищення заробітної плати і одночасного зниження цін на товари першої необхідності.