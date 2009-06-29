В Аргентині подружжя президентів отримує 32% і програє

В Аргентині опозиція здобула перемогу на недільних парламентських виборах, під час яких наполовину буде оновлено нижню палату депутатів Національного конгресу і на третину верхню - сенат.

Як передає ІТАР-ТАСС, на підставі попередніх результатів вже можна говорити про зміну розкладу політичних сил перед президентськими виборами, що відбудуться в 2011 році. Правлячий пероністський блок "Фронт за перемогу" втрачає парламентську більшість. Водночас опозиційна коаліція Союз-ПРО" набирає вагу і заробляє політичні очки.

Головна битва за голоси виборців проходила в найбільшій провінції Буенос-Айрес, де проживає 38% населення країни. Список кандидатів від правлячого пероністського блоку "Фронт за перемогу" тут очолив колишній Президент Аргентини (2003-2007) і чоловік нинішньої глави держави Нестор КІРШНЕР. Згідно з попередніми результатами після обробки 50% бюлетенів, поки що екс-президент набирає 32% голосів, поступаючись 3% своєму головному супернику - підприємцю і мільйонеру Франсіско де НАРВАЕСУ. Він представляє опозиційну коаліцію "Союз-ПРО".