Німеччина зробила гучну заяву щодо скандального польського закону "про Голокост"

Дипломат зазначив, що будь-яка фальсифікація історії, термін "польські концентраційні табори", зустрічає рішучий осуд в німецькому суспільстві.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель щодо ухвалення Польщею закону "Про Інститут національної пам'яті" заявив, що відповідальність за створення концентраційних таборів і масове знищення євреїв під час Другої світової війни несуть німці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Немає жодного сумніву, хто несе відповідальність за табори смерті, хто їх побудував і хто вбив мільйони європейських євреїв – а саме німці. Це організоване масове знищення відбувалося від нашої країни і ні від кого іншого. Окремі колабораціоністи нічого не змінюють у цьому факті", – сказав очільник німецького МЗС.

Також, Габріель заявив, що Німеччина не намагається перекласти навіть частину провини за масове знищення євреїв на сусідню Польщу, але огляд власної історії – єдиний шлях до примирення.

"Ми переконані, що тільки ретельний огляд власної історії може привести до примирення. Це означає, що люди, які змушені були випробувати нестерпні страждання Голокосту, можуть говорити про це страждання відкрито і без обмежень", – сказав він.

Дипломат зазначив, що будь-яка фальсифікація історії, термін "польські концентраційні табори", зустрічає рішучий осуд в німецькому суспільстві.

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"Усвідомлення цієї історичної провини є частиною сьогоднішньої німецької ідентичності в нашій демократичній державі і центральним консенсусом усіх демократичних сил у нашій країні", – заявив глава МЗС ФРН.

Нагадаємо, 1 лютого Сенат Польщі ухвалив закон про Інститут національної пам'яті. Цей закон передбачає штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Окрім того вводиться покарання за використання формулювання "польські табори смерті", які були в Польщі під час окупації Німеччини.

Окрім цього цей закон передбачає кримінальну відповідальність за заперечення "бандерівської ідеології".