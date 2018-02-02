"Спустять на гальмах": експерт спрогнозував долю польського "антибандерівського" закону

Експерт застеріг, що українській владі досягти високого рівня порозуміння з польською стороною шляхом відповідних заборон не вдасться.

Директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов прокоментував ухвалений польськими парламентаріями закон про заборону "бандерівської ідеології".

На думку експерта, скандальний польський закон, швидше за все, буде "спущено на гальмах", повідомляє Главред.

"Говорячи про ухвалений поляками закон про інститут національної пам'яті Польщі, перш за все, слід відзначити, що він передбачає покарання за публічні заяви про скоєння злочинів поляками під час Другої світової війни та за публічні заяви про непричетність українських націоналістів, що співпрацювали з Третім Рейхом, до злочинів проти поляків. У цьому законі — надзвичайно широкий спектр звинувачень і застережень. Однак мова йде, в першу чергу, про публічні заяви, які суперечать закону. Криміналізація минулого, або криміналізація історії, носить негативний характер. Такий крок поляків не можна вітати. На мій погляд, у посттоталітарних країнах криміналізація заяв обмежує свободу думки і свободу слова", − сказав він.

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Однак, Толстов вважає, що українській владі досягти високого рівня порозуміння та взаємодії шляхом відповідних заборон і обмежень не вдасться.

"Але я думаю, що шукати порозуміння з поляками потрібно не шляхом заборон — Україна повинна намагатися знайти порозуміння з поляками в розумінні історичної правди. Криміналізація історії, впровадження адміністративних та кримінальних переслідувань за висловлені оцінки історичних подій — це негативне явище. Однак, тим не менше, все одно потрібно думати і про те, щоб не призначати на відповідальні посади, від яких залежать стосунки з іншими країнами, авантюристів або ідеологів певних поглядів. Зокрема, потрібно утриматися від призначення таких людей на посади директорів Інститутів національної пам'яті", − вважає він.

Крім того, вважає Толстов, негативна реакція інших країн світу на свіжоухвалений закон серйозно сповільнить процес його оформлення і вступу в силу.

"Реакція світової спільноти на цей закон поляків, на мій погляд, загальмує його підписання. Адже президент Дуда в нинішній партійно-політичній системі — не загальнонаціональний лідер, а елемент панівної еліти. Тобто він не є головною фігурою в партійному керівництві. Зараз він виявляється в дуже делікатній ситуації. Тому я думаю, що цей закон все-таки буде "спущено на гальмах", або в нього все-таки внесуть певні корективи", − зазначив він.

Також експерт висловив серйозний скепсис з приводу того, що закон негативно позначиться на українцях, які живуть і працюють у Польщі.

"Коли зараз у нас говорять про те, що цей закон позначиться на тих українців, які живуть у Польщі, це — абсолютна дурниця. Чому? Бо передбачена відповідальність за публічні заяви. Тобто, якщо українці будуть сидіти в якомусь польському ресторанчику і говорити про те, що не можна чіпати українських націоналістів, їм просто наб'ють морду. Але якщо вони скажуть про це публічно — на мітингу, у пресі, по радіо або ТБ, вони порушать закон, і за це передбачена відповідальність", − резюмував він.