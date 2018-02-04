Політична криза на Мальдівах: армія оточила парламент, а опозиція вимагає імпічменту президента

Генпрокурор офіційно попередив про можливість заворушень в країні.

На Мальдівах військові оточили будівлю парламенту та заарештували двох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Абдулли Яміна звільнити політв’язнів.

Чисельні загони солдатів оточили парламент в Мале в неділю, 4 лютого, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Al Jazeera.

Це сталося невдовзі після того, як опозиція запропонувала відправити у відставку генпрокурора та міністра оборони країни. Так, Верховний суд цього дня вирішить, чи відсторонювати чинного президента від обов’язків за невиконання свого розпорядження про звільнення ув'язнених лідерів опозиції.

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Своєю чергою, генпрокурор офіційно попередив про можливість заворушень в країні.

"Ми отримали інформацію про те, що може статися те, що призведе до кризи національної безпеки", - сказав генпрокурор.

Він також заявив, що уряд отримав наказ про невиконання розпорядження в разі, якщо Верховний суд оголосить імпічмент президенту.

Об’єднана опозиція попередила про можливість захоплення влади на островах військовими, аби зберегти владу чинного президента. Також опозиціонери звинуватили генпрокурора в залякуванні суддів ВС.

Верховний суд раніше повернув мандати 12 депутатам з числа противників чинної влади, що дало шанси опозиції запустити процес імпічменту, отримавши більшість у 85 голосів.

Однак двох з цих депутатів арештували в неділю незабаром після повернення на Мальдіви після місяців заслання. Поліція звинуватила їх в отриманні хабарів. Опозиціонер Ібрагім Мохаммед Соліх закликав в парламенті негайно звільнити затриманих колег.

"У відчайдушній спробі утримати владу, президент Ямін незаконно захопив владу: його генеральний прокурор незаконно взяв на себе повноваження Верховного суду, тоді як військовослужбовці захопили законодавчий орган", - додав він.

Очільник армії Ахмед Шиам, що підтримує президента, заявив, що військові "не будуть чекати і спостерігати, як Мальдіви переживають кризу".