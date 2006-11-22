Черномирдін про Помаранчеву революцію і плюс-мінус

19:20, 22 листопада 2006
Світ
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Працювати треба

Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що Помаранчева революція принесла свої плюси і мінуси.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам посол зауважив: «є плюси, є мінуси як і в будь-якій справі».

Не можна говорити, що щось трапилось і одразу все розквітло, так не буває, працювати треба», - додав він.

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