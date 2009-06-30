Колишню столицю Грузії занесли до Списку ЮНЕСКО

Історичні пам`ятники Мцхети (Грузія) рішенням комітету із світової спадщини при ЮНЕСКО внесені до Списку об`єктів світової спадщини, що знаходяться під загрозою, зазначається в повідомленні ЮНЕСКО.

У об`єкт входять історичні церкви Мцхети, колишньої столиці Грузії, що є зразками релігійної архітектури Кавказу епохи середньовіччя.

Комітет звернувся до Грузії з проханням підготувати єдиний план дій щодо цього об`єкту у зв`язку з серйозним руйнуванням його кам`яної кладки і фресок. Також занепокоєння комітету викликають "використання навколишніх земель і втрата автентичності внаслідок проведення внутрішніх робіт в спорудах, занесених в 1994 році до Списку світової спадщини ЮНЕСКО".

Цей пам`ятник став третім в списку об`єктів, занесених на нинішній сесії, яка проходить в Севільї (Іспанія) до Списку об`єктів світової спадщини, що знаходяться під загрозою.

Заповідна система Бар`єрного рифу (Беліз) і Національний парк Лос Катіос (Колумбія) також були занесені до Список об`єктів світової спадщини, що знаходяться під загрозою.

З іншого боку, успішне проведення Азербайджаном робіт із забезпечення збереження Старого (Внутрішнього) міста Баку з його палацом Ширваншахів і Дівочою баштою дозволило вивести цей пам`ятник із Списку об`єктів, що знаходяться під загрозою.

РІА “Новости”