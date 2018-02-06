Журналіст CNN знайшов у літаку службовий звіт влади США про заходи безпеки на Супербоулі

На документах були позначки «Лише для службового користування» та «Важливо для національної безпеки».

У салоні пасажирського літака співробітник CNN знайшов копії секретного звіту Міністерства внутрішньої безпеки США про антитерористичні заходи під час фіналу чемпіонату з американського футболу.

Як передає РБК з посиланням на CNN, також там був посадковий талон вченого, який працює на це міністерство, він відповідав за програму, яка використовувалася під час відпрацювання дій влади у разі поширення спор сибірської виразки (навчання пройшли в липні і в листопаді, говорилося в документах).

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На документах були позначки «Лише для службового користування» та «Важливо для національної безпеки». Співробітники не мали права виносити їх, а після завершення роботи з документами їх слід було знищити, говорилося в них же.

У документах містилася оцінка можливостей влади відреагувати на біологічну атаку під час «Супербоула» - фіналу чемпіонату, який пройшов 4 лютого в Міннеаполісі.

Телеканал прийняв рішення не публікувати інформацію про знахідку до закінчення фінального матчу, йдеться в матеріалі CNN. Навіть після цього розголосу набуло не все: чиновники міністерства підкреслили в бесіді з представниками каналу, що публікація деякої інформації може зашкодити національній безпеці незалежно від того, коли стане надбанням громадськості.

Представник міністерства повідомив CNN, що влада усунула недоліки, зазначені в документах, ще до початку матчу.

Вчений, ім'я якого було на посадковому талоні, не відповів на запити CNN. Коментувати дані про співробітників відмовилися і в Міністерстві внутрішньої безпеки.