Шансів урятувати 15 польських гірників практично немає

Практично не залишилося надії на порятунок п`ятнадцятьох польських шахтарів, які досі перебувають у забої копальні Руда Шльонська. Про це заявив президент Польщі Лех Качинський, який приїхав на місце події. Через загрозу повторного вибуху рятувальні роботи вже кілька разів припиняли. Позачора ввечері тут вибухнув метан. Вісім гірників загинули - їхні тіла вже на поверхні.

Ситуація в шахті погіршується. Рятувальники досі не можуть дістатися до місця вибуху. У забої, на глибині більше кілометра, зберігається висока концентрація метану, не вистачає кисню, а температура повітря перевищує сорок градусів за Цельсієм. Такі невтішні результати операції з порятунку п"ятнадцяти гірників переповів журналістам президент Лех Качинський.

Лех Качинський, президент Польщі зазначає: "У нас ще залишається надія. Я можу підтвердити, що загинули восьмеро шахтарів. Разом з тим я не можу приховати від вас того факту, що ситуація вкрай погана".

Через аварію на копальні польський президент скасував візити до Грузії та Румунії і терміново прибув на місце трагедії неподалік міста Катовіце на півдні країни. На результати рятувальних робіт очікують і шахтарі, і їхні родичі.

Спеціально для п`ятнадцяти гірників, які як вважається, вціліли після вибуху, на глибину в сотню метрів закачують кисень. Чи врятують шахтарів - остаточно стане зрозуміло протягом доби.

5 канал