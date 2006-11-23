Стан отруєного Литвиненка різко погіршав

Стан отруєного екс-полковника ФСБ Олександра ЛИТВИНЕНКА сьогодні вночі різко погіршився. Він при смерті, передає NEWSru з посиланням на британські ЗМІ.

Так, Sky News із посиланням на медиків стверджує, що він перебуває в реанімації в "дуже тяжкому" стані: у нього стався серцевий напад, зараз він дихає лише завдяки апарату штучного дихання.

Тим часом, таємничий росіянин, який зустрічався з колишнім агентом КДБ О.ЛИТВИНЕНКОМ у лондонському готелі в день його отруєння 1 листопада, став головним підозрюваним у ході пошуків убивці, повідомляє The Times.

О.ЛИТВИНЕНКО розповів сищикам зі Скотланд-ярду, як прийшов на зустріч зі старим другом, але на своє здивування застав там ще одного чоловіка, який представився Володимиром. Незнайомець, якого О.ЛИТВИНЕНКО описав як "високий, мовчазний росіянин із різкими рисами обличчя, трохи за сорок", був присутній в готелі разом із колишнім кремлівським охоронцем Андрієм ЛУГОВИМ, пише британська газета.

О.ЛИТВИНЕНКО повідомив поліції, що його насторожило, чому Володимир нічого не розповів про себе і чому він з`явився на зустрічі, яка мала відбутися віч-на-віч. Як повідомив офіцер, чоловік кілька разів умовляв випити разом із ним чаю, але більше майже нічого за час короткої зустрічі не сказав.

Детективи говорять, що Володимир може виявитися найважливішою фігурою в їхньому розслідуванні, проте постраждалий, який може дати ключові свідчення для розслідування, вчора не зміг спілкуватися з поліцією. Лікарі не беруться відповісти, коли стан О.ЛИТВИНЕНКА покращиться настільки, що він зможе знов відповідати на запитання.

До цього він витратив 16 годин, намагаючись пригадати всіх, з ким зустрічався, все, що їв і пив у дні, що передували погіршенню здоров`я. Проте детективи прагнуть допитати його знов.

Вони хочуть знати, кому ще було відомо про заплановані зустрічі, і про те, чи велося за О.ЛИТВИНЕНКОМ стеження, чи перехоплювалися його телефонні переговори й електронна пошта.

Люди, які бачили вчора О.ЛИТВИНЕНКА у відділенні інтенсивної терапії лікарні Університетського коледжу, були приголомшені подальшим різким погіршенням його стану.

Його близький друг Олександр ГОЛЬДФАРБ повідомив: "Я боюся, він згасає на наших очах, і лікарі не знають, як його врятувати. Він знесилений, не може нормально спілкуватися. Він розуміє, що з ним, і сприймає те, що відбувається, проте хворобливо реагує на світло і дуже схудлий. Він то непритомніє, то приходить до тями, і весь час тримає за руку дружину".

О.ГОЛЬДФАРБ сказав, що його друг ніколи раніше не зустрічав Володимира, і був здивований, побачивши його на зустрічі: "Він знав, що з незнайомцями слід дотримуватися обережності. Він спробував пригадати все, що зміг, про цю людину, щоб допомогти поліції... Він погодився на цю зустріч лише тому, що знав Андрія ЛУГОВОГО під час роботи в КДБ".

Після отруєння ні А.ЛУГОВОГО, ні Володимира у Великобританії ніхто не бачив. Обидва вони, як заявлялося, приїхали до Лондона в жовтні для підписання контрактів на роботу охоронцями російських олігархів.

Будучи співробітником КДБ, А.ЛУГОВИЙ охороняв російського прем`єр-міністра, а потім входив до 9 управління ФСБ. Розслідування нарощує зусилля з тим, щоб встановити особу передбачуваного вбивці, а російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) дуже явно спростувала повідомлення про свою причетність до замаху. Сергій ІВАНОВ, керівник прес-служби СЗР, заявив: "ЛИТВИНЕНКО - не та людина, щоб заради нього затьмарювати двосторонні відносини. Абсолютно не в наших інтересах займатися подібною діяльністю".

Не зрозуміло, чи використовувався для замаху на О.ЛИТВИНЕНКО отруйний метал талій, чи це була інша речовина, зазначають ЗМІ.