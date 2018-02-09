Кардашьян показала інтимний знімок, зроблений чотирирічною донькою (фото)

Знаменитість виклала чергову пікантну фотографію.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка показала оголені груди та сідниці в стрінгах, вміє робити гроші з повітря і скандали зі своїх фото.

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Так, на сторінці в Instagram знаменитість виклала чергову пікантну фотографію. На фото Кардашян стоїть спиною до камери з оголеним верхом. У фотоблозі Кім бували й більш відверті зображення, однак юзерів здивував автор цієї фотографії.

У дзеркалі на фото видно, що оголену Кім сфотографувала її чотирирічна дочка Норт. Знаменита мама підписала фото: "Зроблено Норт".