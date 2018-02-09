Жертва Голлівуду: на тлі секс-скандалу з Вайнштейном покінчила з собою продюсер зірки "Зачарованих"

13:07, 09 лютого 2018
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Харві Вайнштейн / REUTERS

Мессік була агентом Макгоуен в 1997 році, коли, як заявляє актриса, її зґвалтував Вайнштейн. Родичі Мессік заявляють, що продюсер, яка багато років боролася з депресією, не змогла впоратися з тим, що її ім'я постійно з'являлося в пресі у зв'язку із звинуваченнями Вайнштейна у зґвалтуванні Макгоуен, пише "Медуза".

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У заяві підкреслюється, що Мессік підтримувала рух #MeToo, спрямований проти сексуального насильства і домагань, і підтримувала жінок, які вирішили розповісти про події з ними. «Рух втратив одну зі своїх», — підкреслили вони.

Актриса Роуз Макгоуен заявляє, що в 1997 році під час кінофестивалю в Санденсі піддалася насильству і домаганням з боку продюсера Харві Вайнштейна. За мовчання Макгоуен, за її словами, отримала грошову компенсацію.

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Теги: #Вайнштейн продюсер домагання