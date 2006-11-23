Джордж Буш помилував Флаєра і Фраєра (фото)

Президент США Джордж Буш офіційно помилував напередодні Дня Подяки двох індичок, які традиційно є головним частуванням святкового столу цього дня. Як повідомляє CBS News, на спеціальній церемонії, що відбулася в Рожевому саду Білого дому, президент у присутності журналістів зачитав свій указ, у якому індичкам на прізвисько Флаєр і Фраєр гарантувалася недоторканність до кінця їх днів.

Після церемонії індички здійснять подорож першим класом до Діснейленду, де вони стануть почесними маршалами на святковому параді.

Традиція помилування індичок напередодні Дня Подяки була введена президентом Гарі Труменом у 1947 році.

Лента.ру