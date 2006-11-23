8-річний хлопчик встановив світовий рекорд (фото)

Найкрупніша дитина Грузії - 8-річний Георгій БІБІЛАУРІ - 23 листопада встановив новий світовий рекорд, зрушивши з місця і прокотовши на відстань 43 метри мікроавтобус "Форд" з додатковим навантаженням, загальною вагою понад дві тонни - 2115 кг

Встановлення рекорду проходило в центрі Тбілісі, на площі Ріке, у присутності преси, передає агентство «Новости-Грузия».

У мікроавтобус, вагою 1635 кг, посадили п`ять чоловік, загальною вагою 480 кг. За ходом встановлення рекорду спостерігав оргкомітет заходу і комісія. Перед установкою рекорду Георгій пройшов медобстеження, яке підтведило, що хлопчик абсолютно здоровий і, окрім своїх неабияких фізичних даних, це звичайнісінька дитина.

"Сподіваюся, що в майбутньому Георгій стане відомим грузинським спортсменом", - заявив журналістам батько дитини Гія БІБІЛАУРІ після встановлення рекорду. За його словами, зараз його син посилено займається в секції дзю-до і плаванням. Як повідомив Гія БІБІЛАУРІ, Георгій готувався до встановлення сьогоднішнього рекорду три роки - з п`яти років.

«І сьогодні ми добилися того, що встановлено новий світовий рекорд, який, я думаю, буде внесений до Книги Рекордів Гіннеса», - сказав батько маленького богатиря.

Встановлення рекорду було приурочене до дня Святого Георгія, який святкується сьогодні. Організатором заходу виступив грузинський Союз світових досягнень і подорожей "Георгій" при фінансовій підтримці грузинського представництва німецької компанії Camelion – виробника електротехніки, зокрема батарей і акумуляторів.

Як заявив після завершення акції керівник грузинського Союзу світових досягнень і подорожей Гванджі МАНІЯ, всі фото- відео та інші матеріали, на яких зафіксовано рекорд, будуть направлені в Книгу Рекордів Гіннеса.

На сьогоднішній день зріст 8-річного Георгія БІБІЛАУРІ становить 150 сантиметрів, вага - 93 кілограми.

Слід зазначити, що в книзі Рекордів Гіннеса багато сенсаційних досягнень дітей, але в жодної дитини, в такому малому віці, до сьогоднішнього дня не було подібних силових показників.