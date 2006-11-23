Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернувся до Києва з Грузії, де перебував з одноденним робочим візитом.

Як повідомляв УНІАН, у Тбілісі глава Української держави взяв участь в урочистому засіданні Парламенту Грузії з нагоди святкування третьої річниці Трояндової революції троянд і виступив там з промовою.

Під час візиту Президента України супроводжували глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та його заступник Олександр ЧАЛИЙ.