Ющенко повернувся до Києва
16:12, 23 листопада 2006Світ
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Глава держави святкував у Тбілісі річницю революції
Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернувся до Києва з Грузії, де перебував з одноденним робочим візитом.
Як повідомляв УНІАН, у Тбілісі глава Української держави взяв участь в урочистому засіданні Парламенту Грузії з нагоди святкування третьої річниці Трояндової революції троянд і виступив там з промовою.
Під час візиту Президента України супроводжували глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та його заступник Олександр ЧАЛИЙ.
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