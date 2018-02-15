У Росії заблокували доступ до блогу Навального

За словами самого Навального, блог заблоковано на вимогу мільярдера Олега Дерипаски.

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій почала блокувати блог опозиціонера Олексія Навального.

Читайте такожХто така Настя Рибка: як розгорівся секс-скандал серед верхівки Кремля (відео)Як повідомляє сам Навальний в Twitter, блокування здійснюється на вимогу мільярдера Олега Дерипаски.

«Роскомнадзор приступив до блокування navalny.com на вимогу Дерипаски. Через деяких провайдерів сайт ще відкривається, але це тимчасово», - зазначив політик.

Тим часом, російське видання "Дождь" повідомляє, що Instagram на вимогу Роскомнадзора видалив два пости Анастасії Вашукевич (Насті Рибки) з Дерипаскою. Відзначається, що Усть-Лабінський районний суд Краснодарського краю постановив внести до реєстру 14 постів Рибки в Instagram на вимогу Дерипаски, але більшу частину з них дівчина сама видалила кілька днів тому.

Нагадаємо, російський мільярдер подав в суд після виходу розслідування політика Олексія Навального, його позов містив вимогу обмеження доступу до «особистої інформації».

Політик на підставі постів Рибки та її книги розповів, що Дерипаска і віце-прем'єр Сергій Приходько нібито разом відпочивали на яхті бізнесмена в Норвегії. За даними Фонду боротьби з корупцією, з ними було кілька моделей, серед яких і Вашукевич. На яхті бізнесмен нібито обговорював з Приходько відносини Росії та США.

Фотографії з Дерипаскою і Приходько Вашукевич розмістила на Instagram ще в жовтні 2017 року. Тоді ж вийшли її ролики на Youtube про стосунки з Дерипаскою. Подавши позов, Дерипаска домігся забезпечувальних заходів проти Навального, Instagram, Youtube, а також деяких ЗМІ, які розмістили у себе суперечливі фотографії та відео.

Такі забезпечувальні заходи за позовом про таємницю приватного життя були винесені в Росії вперше, говорив раніше представник Роскомнадзору. Зазвичай сайти можуть бути заблоковані ще до рішення суду по суті у разі порушення авторських прав, або якщо ЗМІ розмістило заклики до масових заворушень.

Після позову Дерипаски Вашукевич видалила більшість фотографій з Дерипаскою зі свого Instagram. Також вже після виходу розслідування, вдень 9 лютого вона опублікувала в Instagram відеоролик, де розповіла нові деталі відпочинку з бізнесменом і чиновником. Посилання на два ці посади, а також посилання на чотири її ролика про Дерипаску на YouTube внесені до реєстру Роскомнадзору і до середини понеділка, 12 лютого, не були видалені. Навальний також не став видаляти розслідування ані з власного сайту, ані зі свого каналу на YouTube. Представники Навального заявили, що оскаржать рішення суду.

12 лютого повідомлялося, що через забезпечувальні заходи за позовом Олега Дерипаски до Анастасії Вашукевич (Насті Рибки) та Олександру Кирилову (Алексу Леслі) в Росії можуть бути заблоковані Instagram і YouTube.