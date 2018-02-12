У РФ можуть заблокувати Instagram і YouTube через скандал з олігархом Дерипаскою, звинуваченим в "груповому згвалтуванні"

Не у всіх провайдерів є технічна можливість блокувати окремі інтернет-сторінки, тому частина користувачів може залишитися без доступу до Instagram і YouTube.

Через забезпечувальні заходи за позовом Олега Дерипаски до Анастасії Вашукевич (Насті Рибки) і Олександруа Кирилова (Алекса Леслі) в Росії можуть бути заблоковані Instagram і YouTube.

Читайте такожМінфін США опублікував "Кремлівську доповідь" про оточення ПутінаОдин із судів Краснодарського краю ухвалив визначення про внесення в список сайтів із забороненою інформацією 14 постів в Instagram і сім відероликів на YouTube, слідує з реєстру Роскомнадзору, повідомляють Ведомости. Визначення було винесено 9 лютого, у Instagram і YouTube за законом є три робочих дні, щоб видалити інформацію. Оскільки не у всіх провайдерів є технічна можливість блокувати окремі інтернет-сторінки, то частина користувачів рунету може залишитися без доступу до Instagram і YouTube.

Два з 14 спірних постів в Instagram і всі сім роликів на YouTube не були видалені до 12:00 понеділка, 12 лютого, повідомляє видання. Представник Роскомнадзору (веде реєстр сайтів з забороненою інформацією і відповідає за їхнє блокування) уточнив, що в сервісів є час до вечора середи, 14 лютого.

Раніше Роскомнагляд обережно підходив до блокування таких масових сервісів як YouTube, Instagram, Facebook і Twitter. Іноді відомство місяцями домагалося добровільного видалення спірних сторінок.

Представник Facebook (управляє Instagram) не зміг оперативно прокоментувати ситуацію. Представник Google (управляє YouTube) відмовився від коментарів.

Дерипаска подав позов до Вашукевич і Кирилова 9 лютого в Усть-Лабінський районний суд Краснодарського краю. За словами представника бізнесмена, позивачі порушили таємницю приватного життя Дерипаски.

Бізнесмен подав в суд після виходу розслідування політика Олексія Навального. Політик на підставі постів Рибки і її книги розповів, що Дерипаска і віце-прем'єр Сергій Приходько нібито разом відпочивали на яхті бізнесмена в Норвегії. За даними Фонду боротьби з корупцією, з ними було кілька моделей, серед яких і Вашукевич. На яхті бізнесмен нібито обговорював з Приходько відносини Росії і США.

Фотографії з Дерипаскою і Приходько Вашукевич розмістила в Instagram ще в жовтні 2017 року. Тоді ж вийшли її ролики на Youtube про стосунки з Дерипаскою.

Подавши позов, Дерипаска домігся забезпечувальних заходів проти Навального, Instagram, Youtube, а також деяких ЗМІ, які розмістили у себе спірні фотографії і відео. Такі забезпечувальні заходи за позовом про таємницю приватного життя були винесені в Росії вперше, говорив раніше представник Роскомнадзору. Зазвичай сайти можуть бути заблоковані ще до рішення суду по суті у разі порушення авторських прав або якщо ЗМІ розмістило заклики до масових заворушень.

Після позову Дерипаски Вашукевич видалила більшість фотографій з Дерипаскою зі свого Instagram. Також вже після виходу розслідування, вдень 9 лютого вона опублікувала в Instagram відеоролик, де розповіла нові деталі відпочинку з бізнесменом і чиновником. Посилання на два ці пости, а також посилання на чотири її ролики про Дерипаску на YouTube внесені до реєстру Роскомнадзору і до середини понеділка, 12 лютого, не були видалені.

Навальний також не став видаляти розслідування ні з власного сайту, ні зі свого каналу на YouTube. Представники Навального заявили, що оскаржать рішення суду.