У Німеччині від ураганів загинули двоє людей

У різних регіонах заходу і півдня Німеччини, над якими минулої ночі і сьогодні вдень пройшли урагани, які супроводжувалися зливовими дощами з грозами, від ударів блискавки загинули дві людини. До лікарень доставлено ще багатьох постраждалих, передає ІТАР-ТАСС.

У регіоні затоплено декілька кемпінгів. У Хауенштайні (Фальц) блискавка вдарила в туристичний намет. П`ятьох молодих людей, які ховалися в ньому від негоди, госпіталізовано.

Попри зливи з великим градом у Баварії через грозу виникло безліч пожеж. У Мюнхені блоковано міську залізницю. Рух транспорту зупинено в районі Гарміш-Партенкірхена і в регіоні Мурнау-Обераммергау (південь Баварії). Пошкоджено десятки будинків. На ряд автострад обрушилися грязьові потоки.

Через грозові дощі впродовж 1,5 години було закрито аеропорт у Дюссельдорфі. Літаки для посадки прямували в аеропорт Кельн-Бонн. Запізнення сягали дві і більше годин. За минулу добу тільки в Дюссельдорфі пожежники, які в ФРН під час природних катастроф виконують функцію рятувальників, 450 разів виїжджали на виклики. Вони відкачують воду з підвалів, відновлюють енергопостачання, розчищають вулиці від повалених дерев.