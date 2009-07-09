Машиніст московського метро випав з кабіни на ходу

Машиніст електропоїзда трагічно загинув в середу в московській "підземці" - чоловік випав на рейки через відкриті двері кабіни під час руху потяга, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Інцидент стався близько першої години ночі 8 липня на перегоні між станціями метро "Слов`янський бульвар" і "Кунцевська". Машиніст з невідомих причин відкрив двері своєї кабіни і на одному з поворотів під час руху потягу не втримався і впав на колію", - сказало джерело.

За його словами, машиніст (москвич 1986 року народження) від одержаних поранень помер на місці. Прокуратура в московському метрополітені проводить перевірку.

Потерпілих серед пасажирів в результаті інциденту немає, повідомив співбесідник агентства.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Московського метрополітену наразі немає.