У Білорусі дітей у недбайливих батьків відбиратимуть без суду

Білоруська влада з 1 січня наступного року без суду відбиратиме дітей у батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, а самі батьки будуть зобов`язані відшкодовувати державі витрати на утримання дітей.

Як передає Рейтерс, декрет про це підписав у п`ятницю пізно увечері президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Раніше Білорусь прийняла закон, за яким батьки, залишаючи своїх дітей, повинні повністю оплачувати вартість їх утримання в державних дитячих будинках, проте цей закон не передбачав примусового направлення дітей в дитячі будинки без рішення суду.

"Якщо буде встановлено, що батьки ведуть аморальний спосіб життя, який шкідливо діє на дітей, є хронічними алкоголіками або наркоманами, або іншим чином не виконують батьківських обов`язків, діти поміщаються на державне забезпечення", - повідомила прес-служба О.ЛУКАШЕНКА.

"Таким чином, передбачається позасудовий порядок цієї процедури", - йдеться в повідомленні.

З часу переходу дітей на державне забезпечення їхніх батьків ставитимуть на облік в міліції з обов`язковою дактилоскопічною реєстрацією і обов`язковим працевлаштуванням за рішенням місцевої влади.

Місцеві власті також можуть конфіскувати майно недбайливих батьків, виселити їх з житла, що належить їм, зокрема за межі міста або села, в якому вони мешкають.

"За ухилення від явки на роботу, що триває десять і більше робочих днів протягом трьох місяців, або приховування, заниження розміру заробітної платні і прирівняних до неї доходів, недбайливі батьки притягуватимуться до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Раніше, Білорусь значно посилила процедуру усиновлення білоруських дітей іноземцями, ввівши обов`язковою умовою усиновлення особистий дозвіл міністра освіти і ускладнила процедури виїзду дітей за межі країни.

Офіційний Мінськ стверджує, що, вживаючи подібні заходи, «хоче захистити дітей як від власних недбайливих батьків, так і від чужого білоруській ментальності впливу Заходу».