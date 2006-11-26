Турецькі ісламісти вийшли на багатотисячну акцію протесту

У Стамбулі проходить масштабна акція протесту проти візиту до Туреччини Папи Римського, в якій бере участь близько мільйона чоловік, повідомляє Лента.ру. Як відзначає Associated Press, ця акція протесту стала найбільшою з подібних за останній тиждень. Вона була організована ісламською Партією щастя, чиї лідери заявляють, що їх образили зневажливі висловлення Бенедикта XVI з приводу пророка Мухаммеда.

Чотириденний візит Папи Римського до Туреччини, яка стане першою мусульманською країною, що прийняла нинішнього главу Римської католицької церкви, запланований на 28 листопада. Не зважаючи на протести радикальних груп, турецька влада відкидаює можливість відміни візиту і запевняє, що вживатиме усіх заходів безпеки, необхідних для того, щоб візит понтифіка пройшов спокійно.