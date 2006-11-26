Берлусконі знепритомнів під час виступу (фото)

Колишній прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі знепритомнів під час виступу перед своїми прихильниками, повідомляє ВВС .

70-річний політик виголошував довгу промову в одному з міст Тоскани.

Італійське телебачення показало, як Берлусконі раптово закрив очі і почав поволі падати в руки своїх помічників.

Щоб допомогти екс-прем`єрові, на сцену вибігли декілька чоловік, проте він не міг стояти, і його довелося винести із залу, де проходила зустріч.

Берлусконі - найбагатша людина в Італії - двічі очолював уряд країни, проте в квітні минулого року програв на парламентських виборах.

Минулого тижня почався судовий процес, в ході якого проти Берлусконі пред`явлено звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей. У випадку якщо його визнають винним, екс-прем`єр може бути засуджений до 12 років ув’язнення.