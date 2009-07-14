Вперше в полон до сомалійських піратів потрапила жінка-моряк - 24-річна туркеня Аюсун Акбай, повідомляє у вівторок видання "Морський бюлетень - Совфрахт".

За даними видання, Аюсун Акбай - четвертий помічник капітана турецького балкера Horizon 1, захопленого піратами 8 липня в Аденській затоці.

Це був перший рейс дівчини у якості штурмана на великому океанському судні. У 2008 році вона закінчила штурманське відділення Технічного університету Караденіз, йдеться в повідомленні.

РІА "Новости"