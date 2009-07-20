Хто буде Послом США в Україні?
Версія Посла України в США
|Олег ШАМШУР
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав посол України в США Олег ШАМШУР.
Він нагадав, що офіційно кандидатура ще не відома.
«Але, частіше всього, в США я чув прізвище посла Д.ТЕФФТА», - сказав О.ШАМШУР, нагадавши, що Д.ТЕФФТ останнім часом був послом США у Грузії, у свій час (у 2004 році – УНІАН) був заступником помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справ, і відповідав за відносини з Росією, Україною, Білоруссю та Молдовою.
«Я мав нагоду зустрічатись з ним, коли був заступником міністра закордонних справ і він справив на мене позитивне враження», - сказав О.ШАМШУР, ще раз підкресливши, що поки призначення Д.ТЕФФТА послом США в Україні відомо лише не рівні чуток.