Хто буде Послом США в Україні?

В США найчастіше називають прізвище Джона ТЕФФТА як кандидата на посада посла Сполучених Штатів Америки в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав посол України в США Олег ШАМШУР.

Він нагадав, що офіційно кандидатура ще не відома.

«Але, частіше всього, в США я чув прізвище посла Д.ТЕФФТА», - сказав О.ШАМШУР, нагадавши, що Д.ТЕФФТ останнім часом був послом США у Грузії, у свій час (у 2004 році – УНІАН) був заступником помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справ, і відповідав за відносини з Росією, Україною, Білоруссю та Молдовою.

«Я мав нагоду зустрічатись з ним, коли був заступником міністра закордонних справ і він справив на мене позитивне враження», - сказав О.ШАМШУР, ще раз підкресливши, що поки призначення Д.ТЕФФТА послом США в Україні відомо лише не рівні чуток.