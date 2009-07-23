Президент Таджикистану хоче вилучити російську з офіційного спілкування

Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН у телевізійному зверненні з нагоди Дня мови закликав парламент до швидкого ухвалення нового закону про мову, відповідно до якого спілкуватися з органами державної влади й управління, підприємствами і установами, одержати інформацію й документи можна буде лише державною мовою – таджицькою.

Як повідомляє NEWSru, За його словами, проект нового закону розроблено з урахуванням сучасних вимог державного управління і з метою підвищення національної самосвідомості і відчуття патріотизму таджицького народу.

До цього закон закріплював за російською мовою в Таджикистані статус мови міжнаціонального спілкування - давав кожному громадянинові право самостійного вибору мови спілкування з органами держвлади й управління, з підприємствами й організаціями.

Е.РАХМОН розкритикував деякі друковані видання за погане знання таджицької мови. "Сьогодні в Таджикистані є такі газети, мова яких не відповідає вимогам нормативної мови і здорового смаку. У публікованих цими газетами матеріалах не дотримуються встановленої норми літературної мови і навіть прийняті правила правопису", - сказав Е.РАХМОН.

На його думку, деякі журналісти, "свідомо або через незнання" використовують важкі й незрозумілі широкому загалу слова й терміни. "Це небажане явище призводить до того, що мова засмічується чужими, часто штучними й випадковими елементами, - сказав Президент Таджикистану. - Настав, нарешті, час, коли нам, на кшталт інших розвинених і цивілізованих країн, слід турбуватися чистотою своєї державної мови, впорядкувати включення будь-яких нових елементів в мову на основі літературних норм і покласти край усіляким спотворенням мови і правопису".

Президент Таджикистану закликав фахівців-мовознавців відповідальніше підходити до добору, впорядкування й використання нових міжнародних термінів і понять у таджицькій мові.

При уряді Таджикистану планується створити Комітет з мови й термінології, повідомив Е.РАХМОН. Він також висловився за розробку держпрограми розвитку національної мови.