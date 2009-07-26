США: криза робить Росію зговірливішою

09:11, 26 липня 2009
Світ
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"Росіяни тримаються за минуле"

Економічні труднощі в Росії та прагматизм її керівництва - ось справжні причини, через які Москва веде переговори з Вашингтоном про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), вважає віце-президент США Джо Байден. Як заявив Дж.Байден в інтерв`ю американським ЗМІ, "населення Росії скорочується, економіка слабшає, а банківський сектор і його структура можуть не витримати наступні 15 років". На думку американського віце-президента, саме тяжка економічна ситуація примушує Кремль прагнути двостороннього скорочення СНО.

"Росіяни в ситуації, коли світ змінюється раніше них, а вони тримаються за минуле, яке більше не життєздатне", - вважає американський віце-президент.

Утім, Дж.Байден наголосив, що російські лідери "не є самовладними ідеологами середнього розуму, які тримаються за те, у що ніхто не вірить". "Зрештою вони досить прагматичні", - сказав Дж.Байден, чиї слова наводить агентство Reuters.

Експерти зазначають, що Росії справді вигідно йти на подальше скорочення ядерних арсеналів, оскільки для підтримки існуючих рівнів необхідне значне збільшення витрат.

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