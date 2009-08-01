Аеропорт LaGuardia намагався "підірвати" п'яний з муляжем

Робота аеропорту LaGuardia відновлена після екстреної евакуації, яка склалася кілька годин тому, повідомляє The New York Times.

Винуватцем евакуації став 32-річний Скотт Макганн (Scott Mcgann), який намагався сісти на літак з сумкою, в якій знаходився незрозумілий пристрій. За словами представників поліції, Макганн знаходився в стані сильного сп`яніння, алкогольного чи наркотичного не уточнюється.

Служба безпеки аеропорту відразу звернула увагу на Макганна тому, що той поводився "вкрай неадекватно". У сумці, яка була у нього з собою, опинився пристрій, що на вигляд нагадував бомбу: там були присутні дроти і батареї. Бригада саперів, яку викликали на місце події, проте, встановила, що пристрій абсолютний безпечно.

В результаті тривоги з будівлі було виведено декілька сот чоловік, а робота аеропорту була паралізована.

Лента.ру