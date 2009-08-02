Обама: вихід з рецесії займе багато місяців

США буде потрібно багато місяців для виходу зі стану рецесії. Таку думку висловив в щотижневому радіо- і інтернет-зверненні до американців президент США Барак Обама.

Криза виявилася "глибшою, ніж будь-хто міг подумати", вважає американський президент.

Він також вважає, що найближчим часом ситуація на ринку праці також "не продемонструє ознак поліпшення".

Водночас він зазначив, що дії його адміністрації допомогли загальмувати рецесію, вливання багатомільярдних держкоштів врятувало компанії від остаточного краху, за яким міг відбутися крах всієї економічної системи США, передає Associated Press.