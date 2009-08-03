Християнські школи в Пакистані закриті на знак протесту
20:00, 03 серпня 2009Світ
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У суботу вбито 8 людей
У Пакистані сьогодні закриті християнські школи - на знак протесту проти загибелі 8 християн під час нападу ісламських радикалів у місті Годжра на сході країни повідомляє радіо Свобода.
Напад був здійснений у суботу - після того, як з`явилися чутки про факти паплюження Корану християнами.
Повідомляється, що попереднє розслідування не виявило таких фактів.
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