Християнські школи в Пакистані закриті на знак протесту

У Пакистані сьогодні закриті християнські школи - на знак протесту проти загибелі 8 християн під час нападу ісламських радикалів у місті Годжра на сході країни повідомляє радіо Свобода.

Напад був здійснений у суботу - після того, як з`явилися чутки про факти паплюження Корану християнами.

Повідомляється, що попереднє розслідування не виявило таких фактів.