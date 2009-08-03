Представник Польщі ввійшов до "Групи мудреців НАТО"

Колишній міністр закордонних справ Польщі, співголова польсько-російської Групи з складних питань професор Адам Ротфельд увійшов до так званої "Групи мудреців НАТО", яка готуватиме нові стратегічні пріоритети Північноатлантичного альянсу, повідомив РІА "Новости" офіційний представник МЗС Польщі Петро Пашковський.

За його словами, "безпосередня участь представника Польщі в роботі над новою стратегічною концепцією розвитку НАТО дасть можливість акцентувати роль регіону (Центральної і Східної Європи) в евроатлантической політиці".

"Група мудреців НАТО" складається з 12 представників держав-членів Північноатлантичного альянсу, керуватиме якою колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт.

Планується, що Група почне роботу у вересні цього року і представить проект реформи НАТО на саміті альянсу восени 2010 року.

Адам Ротфельд займав посаду міністра закордонних справ Польщі в 2005 році. Доктор наук, професор. Тривалий час працював у польському Інституті міжнародних відносин.