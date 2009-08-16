Два винищувачі Су-27 зіткнулися у підмосковному Жуковському
14:19, 16 серпня 2009Світ
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Один літак упав на житловий будинок
Два винищувачі Су-27, що виконували навчально-тренувальний політ напередодні авіасалону МАКС-2009 у складі пілотажної групи "Російські витязі", зіткнулися сьогодні в повітрі неподалік від аеродрому в підмосковному Жуковському.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах області, один із винищувачів Су-27 впав на житловий будинок.
"На місце падіння літака на територію садового товариства "Белозеріха" в селі Рибаки прибув рятувальний вертоліт "Луч". За уточненими даними, в результаті інциденту є ще одна постраждала - жінка, яка була на вулиці, одержала сильні опіки під час падіння літака", - сказав співбесідник агентства.
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