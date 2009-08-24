У Польщі відзначають 20 років приходу до влади некомуністичного уряду

20 років тому перший антикомуністичний уряд Польщі прийшов до влади. Це називають однією з головних подій у ліквідації «залізної завіси» між Заходом і країнами Центральної та Східної Європи.

Уряд Польщі був сформований за результатами перших після Другої світової війни частково вільних виборів, у яких переконливо виграли представники демократичної профспілки «Солідарність».

24 серпня 1989 року польський уряд очолив громадський активіст та журналіст Тадеуш Мазовецький. У грудні наступного року президентом Польщі став лідер «Солідарності» Лех Валенса.

Радіо Свобода