У Польщі відзначають 20 років приходу до влади некомуністичного уряду
18:07, 24 серпня 2009Світ
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Важлива подія у падінні «залізної завіси»
20 років тому перший антикомуністичний уряд Польщі прийшов до влади. Це називають однією з головних подій у ліквідації «залізної завіси» між Заходом і країнами Центральної та Східної Європи.
Уряд Польщі був сформований за результатами перших після Другої світової війни частково вільних виборів, у яких переконливо виграли представники демократичної профспілки «Солідарність».
24 серпня 1989 року польський уряд очолив громадський активіст та журналіст Тадеуш Мазовецький. У грудні наступного року президентом Польщі став лідер «Солідарності» Лех Валенса.
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