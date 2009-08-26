У катастрофі Ан-12 в Конго загинув український екіпаж

У результаті катастрофи літака Ан-12 в Конго загинули чотири члени екіпажа (всі українці) і один місцевий житель, який супроводжував вантаж, передає Associated Press з посиланням на міністра транспорту країни Еміля Уоссо.

Ан-12 розбився сьогодні за 20 кілометрів на південь від столиці - Браззавіля, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Літак з невідомої причини впав на кладовище під час заходу на посадку.

Раніше повідомлялося, що літак належав "Аерофлотові", проте російська компанія спростувала дану інформацію, заявивши, що не має в авіапарку літаків такого типу. Пізніше з`ясувалося, що Ан-12 належав місцевій авіакомпанії Aero Fret Business.