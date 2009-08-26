Уряд Молдови пішов у відставку

Уряд Молдови подав у відставку. Як передає РІА «Новости», про це заявила на засіданні кабінету міністрів прем`єр-міністр Зінаїда ГРЕЧАНА.

Причина відставки - закінчення терміну мандата парламенту, що висловив нинішньому уряду вотум довіри, а також обрання нового парламенту. Ця процедура відставки передбачена Конституцією країни і законом «Про уряд».

Заяву про відставку уряду З.ГРЕЧАНА подасть у п`ятницю на першому засіданні нового парламенту Молдови, який був обраний на дострокових виборів 29 липня. Законодавчий орган повинен прийняти відставку і доручити кабінету міністрів З.ГРЕЧАНОЇ продовжити виконання обов`язків до формування нового складу виконавчого органу.

Якщо парламент не зможе обрати Президента і сформувати новий уряд, що достатньо можливо з огляду на розклад сил у законодавчому органі: у партії комуністів 48 мандатів, у альянсу «За європейську інтеграцію», що їй протистоїть, - 53 - то кабінет З.ГРЕЧАНОЇ виконуватиме свої обов`язки разом із діючим Президентом до нових дострокових парламентських виборів, які відбудуться тільки наступного року.

Для обрання Президента необхідно 61 мандат, для формування уряду - не менш як 52 голоси. Кандидатуру прем`єр-міністра, згідно з молдавським законодавством, висуває новий Президент. Тому формування уряду безпосередньо залежить від того, чи буде обраний нинішнім парламентом глава держави.