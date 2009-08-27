Росія вивела з Південної Осетії і Абхазії зайвих солдатів

Росія скоротила військовий контингент в Південній Осетії і Абхазії до 1700 осіб у кожній республіці, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Його слова наводить РІА "Новости".

Макаров зазначив, що спочатку були плани довести чисельність російських військовослужбовців до 4800-5000, проте потім в Генштабі вирішили, що "з сучасним озброєнням достатньо 1700".

За словами начальника Генштабу, одразу по закінченні війни в Південній Осетії і Абхазії було по 4800 осіб.

Плани російських військових скоротити чисельність контингенту на базах в Абхазії і Південній Осетії були озвучені в травні. Тоді не називали точну кількість військовослужбовців, з Росії, що залишалися в республіках, проте наголошувалося, що частина сил може бути розміщена на території РФ.

У невизнаних республіках, які декларують відділення від Грузії, виділені земельні ділянки під російські військові бази. З Південною Осетією угода про них підписана строком на 99 років, з Абхазією - на 49.