ООН перевірила українських вертольотників у Ліберії

У базовому таборі 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, який виконує завдання сил Місії ООН у Ліберії, відбулася інспекційна перевірка стану озброєння та техніки, тилових структур українського миротворчого контингенту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, інспекційну комісію очолив начальник групи з питань обліку майна та обладнання відділу верифікації та майна контингентів Місії ООН пан Домінадор КУЕРОЛІЙКО.

Перед початком перевірки командир 56-го окремого вертолітного загону полковник Євгеній КОСТІК ознайомив членів комісії зі структурою вертолітного загону, завданнями, які виконують військовослужбовці українського миротворчого контингенту 11-ї ротації, та звітував про виконану ними роботу за період перебування у Ліберії.

Перебуваючи у розташуванні українського миротворчого контингенту, начальник групи з питань обліку майна та обладнання контингентів Місії ООН з членами комісії перевірив умови проживання українських миротворців, стан укомплектованості та бойової готовності автомобільної та бронетанкової техніки, а також спеціального обладнання із забезпечення життєдіяльності загону.

Стан укомплектованості, рівень бойової готовності, спроможність до виконання завдань за призначенням, фаховий рівень підготовки особового складу підрозділів забезпечення задовольнив інспекторів.

На брифінгу за підсумками огляду начальник групи з питань обліку майна Місії ООН Д.КУЕРОЛІЙКО подякував командиру 56-го окремого вертолітного загону ЗС України полковнику Є.КОСТІКУ за високий рівень професійної підготовки українських миротворців, які виконують завдання з підтримання миру у Республіці Ліберія.

“Я задоволений технічним станом та належним рівнем працездатності перевіреного основного та допоміжного обладнання, а також відповідальним ставленням посадових осіб українського миротворчого контингенту до виконання своїх функціональних обов’язків”, - сказав він.