В Іраку загинув уродженець Києва

09:41, 11 грудня 2006
Світ
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Хлопець підірвався на дорожній міні

Міноборони США у п`ятницю повідомило про загибель у Іраку 24-річного сержанта Євгена Риндича з Брукліна (Нью-Йорк), уродженця України, пише газета “15 хвилин” з посиланням на американське видання amNewYork.

Сержант загинув при вибуху дорожньої міни в районі міста Рамаді. Трагедія сталася в той самий день, коли наречена Євгена – Кім одержала від нього поштою обручку. “Він купив обручку через Інтернет”, - сказав журналістам Іван Риндич, брат загиблого.

Сім`я Риндич виїхала з України на постійне місце проживання до Нью-Йорка в 1998 році. За словами  Івана, служба його страшого брата Євгена в Іраку закінчилася в 2005 році. Проте після цього сержант повернувся в свою частину, оскільки не хотів розлучатися з товаришами по службі.

Іван Риндич, повідомляє американська газета, за прикладом старшого брата, хотів присвятити своє життя армії, але після загибелі Євгена передумав.   

 

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