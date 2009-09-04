Сейм Польщі планує засудити вторгнення Червоної Армії

Депутати польського Сейму від найбільшої партії країни «Право і справедливість» пропонують на найближчому засіданні парламенту ухвалити спеціальну резолюцію, що засуджує вторгнення радянських військ до Польщі 17 вересня 1939 року.

Як передає Gazeta.ru, про це повідомив прес-секретар парламентської фракції «Право і справедливість».

У проекті документа йдеться, що Сейм Польщі «у роковини нападу Радянського Союзу на Польщу, який діяв разом з гітлерівською Німеччини, віддає данину пам`яті жертвам агресії 17 вересня 1939 року».

«Фашизм і комунізм – два тоталітаризми ХХ століття, а також їхні лідери несуть відповідальність за доведення до початку Другої світової війни і її результати. Червона Армія принесла на польські землі смерть і пожежі. Звичним явищем були геноцид, убивства, насильство, грабунки», – йдеться у документі.