На збройовому заводі в Сербії прогриміла серія вибухів

Шість осіб загинуло, тринадцять госпіталізовано внаслідок серії вибухів, які прогриміли в ніч на п`ятницю на заводі "Перший партизан" у сербському місті Ужице, розташованому за півтора сотні км на південь від Белграда.

Як передає ІТАР-ТАСС, викликана вибухами пожежа на заводі з виробництва боєприпасів локалізована, загрози нової детонації немає, заявив начальник сектора по боротьбі з НС МВС Сербії Предраг МАРИЧ. Потерпілі, здебільшого від отруєння чадним газом, доставлені в міську лікарню, їх життя поза небезпекою.

За словами глави оборонного відомства Драгана ШУТАНОВЦЯ, "на даний момент складно говорити про причини цього інциденту". На місці НП вже працюють експерти і слідчі. Біля прохідної підземного заводу, який розташований у товщі гірничого масиву, що оточує Ужіце, зібралися сотні жителів міста, зокрема рідні і близькі загиблих. В Ужіце виїхав глава республіканського МВС Івіца ДАЧИЧ.