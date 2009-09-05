Грузія звільнить турецького капітана від 24 років в'язниці

Капітан турецького танкера "Букет", засуджений 31 серпня грузинським судом до 24 років в`язниці, зможе вийти на свободу після сплати штрафу у розмірі 18 тисяч доларів США.

Керівник компанії Densa - оператора танкера - Хусейн Сан оголосив в інтерв`ю Reuters про готовність заплатити будь-яку суму за звільнення капітана "Букета" - Мехмета Остурка. Офіційно рішення про звільнення капітана танкера, уточнює Reuters з посиланням на джерела в МВС Грузії, буде прийнято під час візиту міністра закордонних справ Туреччини до Тбілісі, запланованого на 7-8 вересня.

Четверо громадян Азербайджану, які входили до складу екіпажу танкера, повідомляє 4 вересня ІА "Тренд", вже дістали можливість залишити Грузію після сплати штрафу. Всього на борту "Букета" був екіпаж з 17 осіб - 4 громадян Азербайджану і 13 громадян Туреччини. За звільнення всього екіпажу, крім капітана, компанія-оператор танкера, за даними джерела ІА "Тренд" у посольстві Азербайджану в Туреччині, заплатила 30 тисяч доларів.

Танкер "Букет", що ходить під прапором Панами, був затриманий грузинськими морськими прикордонниками 17 серпня неподалік Абхазії. Капітан "Букета" - громадянин Туреччини Мехмет Остурк - визнаний грузинським судом винним у порушенні кордону.

Лента.ру