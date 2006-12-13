Кабмін підтримав проект угоди щодо перетину державного кордону з Росією

Кабінет Міністрів України підтримав проект міжурядової угоди про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією.

Відповідне розпорядження уряду розміщено сьогодні на офіційному сайті уряду.

Документ схвалює проект Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією.

Розпорядження уповноважує першого заступника голови Держприкордонслужби Павла ШИШОЛІНА підписати зазначений Протокол, дозволивши вносити у разі потреби до його проекту зміни, що не мають принципового характеру.