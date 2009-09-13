У Казахстані під час пожежі в наркодиспансері загинули 38 осіб

За попередніми даними, 38 осіб загинули в результаті пожежі в наркологічному диспансері міста Талдикоргана (адміністративний центр Алматинської області на півдні Казахстану).

Про це передає РІА «Новости»з посиланням на прес-службу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій республіки.

"У неділю о 5.28 ранку за місцевим часом сталося загорання наркологічного диспансеру в місті Талдикорган, за попередніми даними, у пожежі загинуло 38 осіб, евакуйовано і врятовано 40 осіб", - йдеться в повідомленні

За даними відомства, загальна площа пожежі становила 650 квадратних метрів. О 6.31 пожежу було локалізовано, зазначає МНС.