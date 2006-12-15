Лідери ЄС підтримали розширення Євросоюзу

Лідери Європейського Союзу на самміті в Брюсселі принципово підтримали подальше розширення ЄС.

Про це заявили на прес-конференції в Брюсселі прем’єр-міністр головуючої в ЄС Фінляндії Маті ВАНХАНЕН та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Ми не будуємо ніяких нових перешкод і не закриваємо двері”, - сказав М.ВАНХАНЕН.

“Після сьогоднішньої дискусії було досягнуто нового консенсусу в питанні розширення. Всі країни, які не є членами ЄС мають поважати вимоги Євросоюзу, однак і Євросоюз не може відмовляти їм у набутті членства після виконання ними всіх вимог”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії зазначив, що у питанні розширення ЄС має проводити політику трьох “Сі” – комунікації, консолідації та відповідності умовам (“communication, consolidation and conditionality”).

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що консолідація означає, перш за все, консолідацію європейців та посилення діючих керівних інституцій ЄС шляхом їх реформування. Відповідність умовам, за його словами, стосується тих країн, які прагнуть набути членства в ЄС.

В розмові з журналістами після прес-конференції Президент Єврокомісії зазначив, що сьогоднішня дискусія лідерів країн-членів ЄС дала сигнал підтримки розширенню ЄС.

“Розширення – це дуже добре не лише для нових членів, але й для старих членів ЄС”, - наголосив Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що сьогодні канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ під час робочої вечері говорила про те, що приєднання нових членів 1 травня 2004 року дало можливість Німеччині збільшити кількість робочих місць і експорт своєї продукції.