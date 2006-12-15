Україна домовилася з ЄС про розширення квот на імпорт металургійної продукції більш, ніж на третину від нинішніх обсягів.

Про це повідомив УНІАН заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після переговорів у Брюсселі, 14 грудня.

«Ми погоджували всі деталі, думаю, до кінця року ми встигнемо парафувати цю угоду. Все залежить від того, чи встигне співробітник Генерального департаменту торгівлі Єврокомісії Дольф ПЛАЙТЕР приїхати до Києва до початку католицького Різдва. Якщо ні – то відразу на початку січня парафуємо», - сказав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що новий договір передбачає істотне збільшення квот на імпорт металургійної продукції у країни ЄС.

«Десь 1,310 млн. тонн. Плюс ми домовилися ще по одній з груп, це буде додатковий обсяг, і найголовніше, що є домовленість про виключення певних позицій з квот. По суті, виключення цих позицій дасть великі обсяги для інших позицій», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що нова угода передбачає поступове автоматичне збільшення квот і перенесення невикористаних квот з одного року на інший.

«Є комплексне рішення, котре, на сьогодні задовольняє нашу промисловість, адже ми всі ці переговори вели в тісному контакті з промисловістю, з асоціацією металургів», - сказав заступник міністра економіки України.

Він також зазначив, що якщо Україні вдасться стати повноправним членом СОТ до середини 2007 року, то необхідність у таких угодах з ЄС відпаде.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду №1304 від 30 грудня 2005 року “Про затвердження переліків товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню та обсягів квот у 2006 році”, квота на ввезення металопрокату, що підлягає ліцензуванню, з України в ЄС у 2006 році складає 1004,5 тис. тонн, що на 1,5% вище, ніж у 2005-му (988,93 тис. тонн).

Діючі кількісні обмеження не поширюються на імпорт Євросоюзом українського плоского і сортового прокату, призначеного для суднобудівної галузі, для будівництва і ремонту бурових або виробничих платформ.

11 грудня Євросоюз залишив незмінними на 2007 рік квоти на імпорт деяких видів металургійної продукції з України, Росії і Казахстану, зберігши чинними попередні угоди до підписання нових.