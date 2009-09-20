Понад 140 повстанців убито під час нападу на президентський палац у Ємені

Понад 140 повстанців були убиті під час нападу в ніч на неділю на президентський палац і ряд держустанов в місті Саада - центрі однойменної провінції Ємену.

Як передає РІА «Новости», повстанців, які були озброєні мінометами, зупинили війська.

Напад стався після того, як Президент Ємену Алі Абдалла САЛЕХ оголосив про припинення бойових дій проти шиїтських повстанців у зв`язку настанням свята закінчення рамадана Ід аль-Фітр. У суботній промові глава держави звернувся до повстанців з вимогою розблоковувати дороги, залишити свої позиції, відпустити заручників з числа військових і цивільних осіб.

Бої між шиїтськими повстанцями, яких очолює Абдель Малек аль-ХОУСІ, і єменськими урядовими військами тривають з різною інтенсивністю з 2004 року. Вони привели до численних жертв серед мирного населення. Сподвижники А.М. аль-ХОУСІ стверджують, що права шиїтської громади Ємену утискаються, і вимагають офіційного визнання їх релігійного вчення. Вони також домагаються створення політичної партії і релігійних учбових закладів.