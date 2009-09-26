Відомий фінансист Джордж СОРОС не виключає нового уповільнення в розвитку світової економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час телемосту з учасниками 6-го щорічного саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами Дж.СОРОСА, нинішня фінансово-економічна – «це найгірша криза за час нашого з вами життя».

«Вся міжнародна фінансова система була поставлена на штучну систему», - сказав він, додавши, що саме завдяки цьому відбулося повернення до життя «хворого».

«Після цього повернення до життя відбулося якесь вирівнювання стану «хворого» (світової економіки). І може бути повторне падіння, нове уповільнення в розвитку (економіки) або буде дуже повільне одужання, дуже повільне економічне зростання», - сказав Дж.СОРОС.

В цілому, кажучи про наслідки кризи, фінансист зазначив, що Китай буде «рушійною силою світової економіки». Але при цьому, сказав він, через те, що Китай за економічною потужністю менший, ніж США, «мотор цієї рушійної сили буде менш могутній», і у зв`язку з цим світова економіка буде зростати не дуже швидко.

«Тому вся світова економіка розвиватиметься повільніше», - сказав Дж.СОРОС.