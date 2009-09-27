Турецький спецназ перехопив піратський катер

Морський спецназ Туреччини затримав групу з сімох піратів в Аденській затоці, поблизу узбережжя Сомалі, передає Associated Press з посиланням на повідомлення турецького Генштабу.

Повідомляється, що турецькі командос, які були на борту фрегата Gediz, обшукали піратський катер, після того, як надійшов сигнал про те, що готується напад на два судна під прапором Панами.

Фрегат військово-морських сил Туреччини бере участь у спільному патрулюванні вод Сомалі під егідою НАТО, нагадує РосБізнесКонсалтинг.