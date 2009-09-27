У Німеччині пройдуть парламентські вибори, за наслідками яких визначиться уряд країни і буде обраний його голова - федеральний канцлер. У виборах візьмуть участь більше 62 млн. громадян Німеччини, які повинні обрати близько 600 депутатів бундестагу.

Боротьбу за депутатські крісла ведуть 28 партій. На думку аналітиків, основна боротьба розгорнеться між консервативним блоком Християнсько-демократичного і християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПГ), які утворюють нинішню правлячу коаліцію країни.

За опублікованими недавно даними соціологічного опитування, проведеного інститутом Forsa, свої голоси блокові ХДС/ХСС збираються віддати 33% німецьких виборців, що на 4% менше, ніж це було б, якби вибори пройшли влітку. Натомість Соціал-демократична партія Німеччини стрімко набирає оберти - за неї зараз готові голосувати 25% громадян, що майже вдвічі більше, ніж кілька місяців тому. Серед найімовірніших переможців виборів - Ліва партія і Партія зелених Німеччини, які, судячи з опитування, наберуть 12% і 10% голосів відповідно.

На посаду голови уряду претендують нинішній федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель і кандидат від СДПН, віце-канцлер, глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

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