Каддафі запропонував створити південноатлантичний аналог НАТО

Лівійський лідер Муамар Каддафі, який бере участь у саміті, що проходить на венесуельському острові Маргарита, "Південна Америка-Африка", запропонував створити "НАТО Південної Атлантики" повідомляє телеканал "Вести".

У своєму виступі він піддав критиці "відношення панів і рабів", які "встановив Північ над Півднем". "На півдні зосереджені багатства, на півдні розташовані шахти, але користується всім цим північ", - вважає Каддафі.

Для захисту інтересів південноамериканських і африканських держав "від країн півночі, що користуються всіма привілеями" лівійський лідер вніс пропозицію про створення південноатлантичного аналога НАТО, який він назвав САТО.

У роботі форуму беруть участь голови держав і представники 54 африканських і 12 південноамериканських країн.

Президент Венесуели Уго Чавес, який відкрив зустріч, заявив: "Союз Південної Америки і Африки життєво важливий для формування нової структури XXI століття, структури багатополярного світу". "Більше не буде двополюсного світу. Союз нових держав Південної Америки і Африки зробить величезний внесок до рівноваги світу", - вважає венесуельський лідер.